Unicredit down, crash dei servizi online: disagi in tutta Italia (Di lunedì 14 settembre 2020) Unicredit down, molte le segnalazioni di disservizi. Problemi nei pagamenti e nel ritiro dal bancomat: crash delle piattaforme internet banking Una mattinata nera per Unicredit. L'intero sistema è andato completamente in tilt questa mattina, 14 settembre. Moltissime le segnalazioni da tutta Italia. I disservizi hanno riguardato sia le operazioni di pagamento che di ritiro denari dal bancomat. In down tutte le piattaforme internet banking Unicredit, sia da app che dal portale ufficiale. Sui social, tantissime richieste di assistenza sulle pagine della banca. I disagi si sono verificati a partire dalle 9 di questa mattina. Tra i guasti segnalati spiccano l'impossibilità di ...

fanpage : #Unicredit down, grandi disagi per i clienti della banca - saryxs87 : RT @ilmessaggeroit: #unicredit #down, impossibile prelevare e accedere ai propri conti correnti per centinaia di utenti - spe1977 : PENSATE AD UNA COSA DEL GENERE DOPO L'ABOLIZIONE DEL CONTANTE TANTO DECANTATA DAI COGLIONI NOSTRANI ?? Unicredit do… - spe1977 : RT @ilmessaggeroit: #unicredit #down, impossibile prelevare e accedere ai propri conti correnti per centinaia di utenti - aderenzis1 : Unicredit down, forti disagi su pagamenti online e ritiro di denaro -