Referendum, Macina (M5s): “Il No è solo autoconservazione” (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – “Il Sì al referendum di domenica prossima è il primo passo per riportare il Parlamento italiano in linea con quelli europei perchè bisogna ricordare che quello italiano è il Parlamento più numeroso e quindi più costoso”. Lo ha detto Anna Macina, deputata del M5S che sin dal primo momento ha seguito la battaglia per le riforme, nella videointervista rilasciata all’agenzia Dire. Leggi su dire (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – “Il Sì al referendum di domenica prossima è il primo passo per riportare il Parlamento italiano in linea con quelli europei perchè bisogna ricordare che quello italiano è il Parlamento più numeroso e quindi più costoso”. Lo ha detto Anna Macina, deputata del M5S che sin dal primo momento ha seguito la battaglia per le riforme, nella videointervista rilasciata all’agenzia Dire.

SAN VITO DEI NORMANNI - "Abbiamo sempre sostenuto, anche e soprattutto nei fatti, che con il Movimento 5 Stelle è la politica a dare ai cittadini e non il contrario. Con il sì al referendum sul taglio ...

