Carmelita percula (giustamente!) Signorini – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 14 settembre 2020) Barbara D'Urso - Pomeriggio Cinque Alfonsoe Barbara D’Urso nell’ultimo periodo si vogliono un ‘gran bene’ e non perdono occasione per ricordarlo (e ricordarselo, soprattutto). Il conduttore del Grande Fratello Vip c’ha tenuto a far sapere che lui – a differenza della collega – guarda e punta a ben altro in TV, come si evincerebbe dalla scelta dei concorrenti del reality al via questa sera su Canale 5. “Sono lontano da quelle realtà che, intendiamoci, esistono e rispetto. La tv di Barbara (D’Urso, ndr) ha una sensibilità diversa, io tra Abbate e la signora coviddi preferisco Abbate“ ha dichiarato a Libero. La ’signora coviddi’, per intenderci, è Angela di Mondello, ospite ieri sera alla prima di Live. Come a dire: dalla D’Urso ci va gente che mai farei entrare ...