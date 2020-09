Mugello 2020 | Formula 1 | la Ferrari festeggia i 1000 gran premi

Leggi su gqitalia

(Di domenica 13 settembre 2020) Non è un bel momento eppure laalil 13 settembre taglia un traguardo storico, quello deiin1. Non a caso, quando a Maranello hanno dovuto dare un nome alla macchina di quest'anno non hanno avuto dubbi: SF, proprio in onore della gara numeroche sarebbe arrivata nel corso della stagione. L'appuntamento doveva essere in Francia, poi il coronavirus, la cancellazione di alcune gare e la ricomposizione del calendario hanno fatto sì che la ruota si fermasse in Toscana, sul circuito del. Per l'occasione, lasfoggerà un nuovo colore per la sua livrea, un rosso più scuro uguale a quello utilizzato dalle 125 F1 che il 21 maggio 1950 ...