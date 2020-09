Zaniolo, parla il prof. Mariani: “Infortunio non casuale, è predisposto” (Di venerdì 11 settembre 2020) Pier Paolo Mariani, il professore che operò al ginocchio destro Zaniolo, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui commenta l’infortunio del centrocampista della Roma: «Non è capitato al ginocchio operato da me, bensì all’altro. Ma non è una casualità. I medici della Roma e tutti gli esperti nel settore sanno bene che c’era il rischio di recidive, in particolare quando il primo trauma e quindi anche il secondo avvengono senza un contrasto importante. Ciò è dovuto alla struttura anatomica dei condili del femore che predispone alla rottura del legamento. C’è sempre una certa predisposizione”. Foto: Instagram personale L'articolo Zaniolo, parla il prof. ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 settembre 2020) Pier Paolo, ilessore che operò al ginocchio destro, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui commenta l’infortunio del centrocampista della Roma: «Non è capitato al ginocchio operato da me, bensì all’altro. Ma non è una casualità. I medici della Roma e tutti gli esperti nel settore sanno bene che c’era il rischio di recidive, in particolare quando il primo trauma e quindi anche il secondo avvengono senza un contrasto importante. Ciò è dovuto alla struttura anatomica dei condili del femore che predispone alla rottura del legamento. C’è sempre una certa predisposizione”. Foto: Instagram personale L'articoloil. ...

