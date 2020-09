Marco Carrara: «L’importanza della gavetta» (Di venerdì 11 settembre 2020) Quando si comportava male da bambino, la punizione più temibile non era non poter uscire di casa, ma essere privato delle guide tv che tanto adorava. «Sono la prima cosa che ho imparato a leggere» rivela Marco Carrara alla vigilia della nuova stagione di Timeline, il programma di approfondimento dedicato al mondo dei social che conduce con successo da un anno e che torna sabato 12 settembre alle 11.40 su Raitre. Nel frattempo Marco, 28 anni, è anche rientrato nel suo ruolo di spalla in Agorà, passato dalla conduzione di Serena Bortone, migrata a Raiuno con Oggi è un altro giorno, a quella di Luisella Costamagna: «Sono al quarto cambio di conduzione di Agorà, ma è una cosa che mi piace perché considero molto stimolante prendere da ogni conduttore una competenza diversa. Da giornalista, vedere ogni volta come lavorano questi professionisti è sempre un arricchimento». Forte di una gavetta formidabile, che lo ha visto spianarsi la strada dai tempi in cui ricopriva, appena diciottenne, il ruolo di analista a Tv Talk, Carrara è uno dei volti più giovani ad avere il «posto fisso» nel servizio pubblico (e non solo), una delle poche eccezioni in un piccolo schermo che tra le sue schiere vede sempre meno Under 30. Leggi su vanityfair

Spalla di «Agorà» da 8 edizioni, Marco Carrara si prepara a tornare alla guida di «Timeline», il programma dedicato ai social che riprende sabato 12 settembre alle 11.40 su Raitre.

