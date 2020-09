In auto in quattro senza mascherina: multa di oltre 2mila euro (Di venerdì 11 settembre 2020) In quattro in auto senza mascherina, scatta la multa di oltre 2000 euro. È successo a Poggiofranco, in provincia di Bari, dove i poliziotti impegnati nel servizio mirato a garantire il rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus hanno fermato e controllato un’autovettura con quattro persone a bordo. I quattro, tutti baresi di cui uno pregiudicato, sono stati sanzionati ai sensi dell’art.4 del decreto legge 19/2020 poiché non utilizzavano dispositivi di protezione individuale. La normativa prevede che, se non si è congiunti, si possa viaggiare al massimo in tre in auto: uno alla guida e non più di due persone dietro, e solo con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 settembre 2020) Inin, scatta ladi2000. È successo a Poggiofranco, in provincia di Bari, dove i poliziotti impegnati nel servizio mirato a garantire il rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus hanno fermato e controllato un’vettura conpersone a bordo. I, tutti baresi di cui uno pregiudicato, sono stati sanzionati ai sensi dell’art.4 del decreto legge 19/2020 poiché non utilizzavano dispositivi di protezione individuale. La normativa prevede che, se non si è congiunti, si possa viaggiare al massimo in tre in: uno alla guida e non più di due persone dietro, e solo con la ...

Ultime Notizie dalla rete : auto quattro Anagni / Ferentino – A1, scontro tra furgone e auto, quattro feriti: sul posto eliambulanza TG24.info Test Drive: Subaru XV 2.0i e-BOXER Premium

In cima alle preferenze della clientela italiana, la XV è da anni la Subaru più venduta nel nostro Paese e di conseguenza quella più adatta per lanciare in grande stile la nuova filosofia costruttiva ...

Agguato a Castel Volturno, ucciso 31enne nigeriano.Il sindaco: «Città ormai incontrollabile»

Dai primi accertamenti realizzati, sembra che un commando composto da 3-4 killer probabilmente italiani, sarebbero arrivati a volto scoperto in auto presso l'abitazione del bersaglio prescelto ...

