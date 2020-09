Pensioni anticipate ultimissime oggi: quota 100 un flop, e ora? (Di giovedì 10 settembre 2020) I giornali di questi giorni sono tutti lì a confermare quello che già si era capito da un po’ di mesi. quota 100 sta perdendo appeal tra gli italiani. I dati del primo semestre 2020 sono impietosi. Sono state presentate dagli italiani circa 48.000 domande, meno di un terzo di quelle presentate allo stesso periodo dell’anno 2019. I motivi sono presto detti: i lavoratori non se la sentono di andare in pensione prima a causa di una riduzione dell’assegno finale che può arrivare anche al 15%. Non esiste penalizzazione ma è del tutto evidente che se vai prima in pensione versi meno contributi e ti devi accontentare di un assegno di pensione più basso. Pensioni anticipate ultime oggi su quota 100: non ha abolito la Fornero Se nelle ... Leggi su pensionipertutti

infoitinterno : Pensioni anticipate verso quota 100 con tagli: Durigon dice no a smantellamenti - infoitinterno : Pensioni anticipate 2020, Damiano a Salvini: stop propaganda su Quota 100 - identit12 : @ClaudioDurigon @massimobitonci Quali lavoratori emerito buffone!! Avete dato le pensioni anticipate agli statali (… - infoitinterno : Pensioni anticipate dai 63 anni nel 2021, ecco le categorie che dovrebbero rientrare nella proroga dell’APE - Alibaba656 : @EugenioCardi @poliziadistato Siamo in Italia e si vede. Questo ha distribuito pensioni anticipate, promette tagli… -