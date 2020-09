Lapo Elkann, la confessione: “A 13 anni sono stato abusato” (Di giovedì 10 settembre 2020) Lapo Elkann ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha svelato un triste retroscena in merito ai suoi anni in collegio. Lapo Elkann è un dirigente ed imprenditore di livello ed è membro del consiglio di amministrazione di Ferrari. Il secondogenito di Margherita Agneli, nel corso della sua vita, ha avuto anche un ruolo importante nella … L'articolo Lapo Elkann, la confessione: “A 13 anni sono stato abusato” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

