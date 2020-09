Gemma Galgani e il lifting: “Non lo ha pagato la redazione di Uomini e Donne” (Di giovedì 10 settembre 2020) Uomini e Donne è tornato protagonista dei pomeriggi di Canale 5, subito con la verve che ne ha caratterizzato le edizioni precedenti. Amori, interessamenti ma anche scontri e diverbi. Al centro degli ultimi non poteva che esserci Gemma Galgani, capace di catalizzare le attenzioni di pubblico e protagonisti in studio. Il lifting facciale con cui si è presentata in studio alla ripartenza del programma ha diviso in due i fan: c’è chi ha apprezzato il gesto e chi lo ha ritenuto eccessivo. Tra questi, ovviamente, anche Tina Cipollari, che non perde occasione per lanciare frecciatine a quella che è diventata ormai la sua rivale. “Quanto ho pagato il lifting? Non conta” Sul web c’è anche chi ha ipotizzato che a pagare il ... Leggi su italiasera

trash_italiano : Come indossare la mascherina. - Official Tutorial by Gemma Galgani. - trash_italiano : Roma, 2020 Maria De Filippi e Gemma Galgani vanno insieme agli Studi Elios per registrare la prima puntata di… - mrsnialler_ : RT @RamaTrash8: #uominiedonne Situazione sentimentale: GEMMA GALGANI - Lorylo13 : RT @RamaTrash8: #uominiedonne Situazione sentimentale: GEMMA GALGANI - hznll28 : RT @RamaTrash8: #uominiedonne Situazione sentimentale: GEMMA GALGANI -