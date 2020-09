Fca: Manley, 'fatti progressi su fusione con Psa, lavoro procede bene' (Di giovedì 10 settembre 2020) Modena, 10 set. - (Adnkronos) - "Sono lieto di affermare che abbiamo continuato a fare progressi" nel cammino per la fusione con Psa, "ottenendo nuove autorizzazioni per perfezionare l'accordo entro il primo trimestre 2021. Il lavoro procede bene". Lo afferma l'ad di FCA Mike Manley, incontrando la stampa in occasione della presentazione della nuova Maserati MC20. Leggi su liberoquotidiano

Nuova era Maserati, 20 modelli per costruire futuro

La nuova era Maserati si apre con un evento spettacolare all'Autodromo di Modena, città che da oltre 80 anni è la casa del Tridente. "MMXX: Time to be Audacious" - in prima fila il presidente di Fca, ...

