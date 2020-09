Luca Bizzarri contro la gogna del web: «Un assassino è presunto fino alla condanna». Bufera (Di mercoledì 9 settembre 2020) «Un assassino è “presunto” fino a che un tribunale dice che è un assassino. Un paese che fatica, o più spesso rinuncia, a comprendere questo concetto, non può migliorare. Un popolo che vuol farsi giustizia da sé è un popolo senza giustizia. È un popolo, appunto, di picchiatori». Luca Bizzarri, il comico genovese ex conduttore de Le Iene, si schiera contro il “tribunale di Twitter” e accusa le migliaia di persone, vip compresi, che in queste ore, dopo la morte di Willy Monteiro, hanno apertamente condannato i 4 ragazzi accusati di concorso in omicidio preterintenzionale per la morte del 21enne con un tweet che scatena subito polemiche. Bizzarri tira in ... Leggi su newscronaca.myblog

MoltoBenone : RT @agatamicia: possiamo dire che sono dei LURIDI RAZZISTI DI MERDA, o dobbiamo chiedere il permesso ai difensori e giudici (degli ASSASSIN… - billa_silvia2 : RT @agatamicia: possiamo dire che sono dei LURIDI RAZZISTI DI MERDA, o dobbiamo chiedere il permesso ai difensori e giudici (degli ASSASSIN… - jghftww : RT @pantoprazolo: Luca Bizzarri sociologo antropologo psicologo giurista avvocato giudice social media manager professore giornalista scrit… - Calma_Piatta_ : Tacere è un valore E vale anche per Luca Bizzarri #WillyMonteiro - VolpeReal : RT @LoPsihologo: In molti mi avete chiesto se sono io il social media manager di Luca Bizzarri. Non so come vi sia venuta in mente un'idea… -

