Le immagini che non vedrete mai ai Tg: ovazioni in tutta Italia per Giorgia Meloni (3 video) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Da Macerata a Vicenza, a Grosseto, tanto per stare a questi ultimi giorni, per Fratelli d’Italia e per Giorgia Meloni è stato un bagno di folla. La gente è accorsa nelle piazze, nelle vie, dando luogo spesso a piccole manifestazioni. Che non volevano essere altro che delle passeggiate nei vari centri. Come nello stile della leader di FdI, sempre accanto alla gene, ai problemi reali, alle soluzioni da proporre per il bene comune. Cori di incoraggiamento, l’Inno Italiano cantato a squarciagola. Un bel vedere. Le piazze piene sono un segno di vitalità della democrazia. Peccato che queste immagini i Tg non le mandino in onda. La Meloni accanto alle persone, in tutte le piazze Ma neanche nei talk show di approfondimento politico – con rare eccezioni- ... Leggi su secoloditalia

