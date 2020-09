Omicidio Willy: quei 20 minuti di botte e di agonia prima di morire (Di martedì 8 settembre 2020) Calci e pugni al 21enne solo perché aveva provato a difendere un amico. Willy Monteiro Duarte (qui un suo profilo) è stato massacrato di botte dai suoi aggressori in pieno centro a Colleferro, nella zona a sud della Capitale. Adesso la posizione dei 4 killer arrestati si sta aggravando (qui una ricostruzione del caso). Si tratta di Mario Pincarelli di 22 anni, Francesco Belleggia di anni 23, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, rispettivamente di 24 e 26 anni, e di un quinto amico, che per il momento risulta solo indagato. quei 20 minuti di violenza infinita Secondo una prima ricostruzione uno dei quattro picchiatori aveva iniziato a litigare con un ragazzo che avrebbe, secondo quanto raccontato da uno degli arrestati, lanciato uno sguardo, o messo un like, di troppo a una ragazza. ... Leggi su tpi

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - M5S_Europa : Quello che è successo a Willy #Monteiro, a soli 21 anni, è inammissibile. Un omicidio codardo e spietato da parte d… - Sottesa : RT @valeriorenzi: Ancora sull’omicidio di #WillyMonteiroDuarte thread 1) Il colore della pelle ha fatto da detonatore per una violenza ina… - PatriziaOrlan11 : RT @chetempochefa: Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso… -