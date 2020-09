Mattino: Napoli, spunta la suggestione Witsel per il centrocampo (Di martedì 8 settembre 2020) Al Napoli non dispiacerebbe Alex Witsel, per il centrocampo, scrive il Mattino. Che, però, la definisce solo una suggestione appetibile, dato l’alto stipendio del calciatore del Borussia Dortmund che difficilmente sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio per giocare in Serie A. Queste le parole del quotidiano: “Ma attenzione, perché nella lista dei cinque centrocampisti che piacciono a Giuntoli e a Gattuso spunta il nome di Axel Witsel, 31 anni, da due anni al Borussia Dortmund che ha pagato nel 2018 la clausola di 20 milioni al Tianjin Quanjian. Stipendio, però, troppo fuori dalla portata degli azzurri: più di 7 milioni. Difficile che per venire in serie A si riduca l’ingaggio. Dunque, solo una tentazione. Nulla di ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Napoli Movida a Napoli, la denuncia del re della notte: «Ho riaperto il mio locale ma qui è... Il Mattino Metropolitana di Napoli a singhiozzo: treni guasti, chiuse quattro stazioni

Capita sempre più spesso, ed è capitato anche questa mattina. Tre treni della Linea 1 della metropolitana si sono guastati. La conseguenza? Corse limitate da Piscinola a Dante, quattro stazioni chiuse ...

Sondaggio di Ancelotti per Lozano: secca la risposta del Napoli

Carlo Ancelotti ed un pensiero che torna ad Hirving Lozano. Secondo quanto scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', l'ex tecnico del Napoli ora all'Everton avrebbe fatto un sondaggio per capire la p ...

