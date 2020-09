System Shock Remastered in nuovi video gameplay tra il cruento sistema di smembramento e il cyberspazio (Di lunedì 7 settembre 2020) È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo dato un'occhiata a System Shock Remastered di Nightdive Studios, ma l'attesa è valsa la pena. Due nuovi video pubblicati dallo studio specializzato in rimasterizzazione mostrano il sistema di smembramento oltre al nostro primo sguardo a come i giocatori attraverseranno il cyberspazio.Il remake di System Shock è stato finanziato attraverso un Kickstarter di incredibile successo nel 2016, ma è stato rinviato più volte. Dopo una lunga pausa, il progetto è riemerso quest'anno e ora possiamo dare una nuova occhiata ai progressi compiuti dallo studio.Più nello specifico, possiamo vedere uno smembramento in ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #SystemShock Remastered: nuovi video dedicati allo smembramento e al cyberspazio. - duke_unreal : RT @GamingTalker: 3D Realms annuncia Realms Deep, un evento digitale di FPS retrò, ci saranno Dusk e la remaster di System Shock https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : System Shock System Shock nuovo video gameplay e dietro le quinte dello sviluppo Everyeye Videogiochi System Shock Remastered in nuovi video gameplay tra il cruento sistema di smembramento e il cyberspazio

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo dato un'occhiata a System Shock Remastered di Nightdive Studios, ma l'attesa è valsa la pena. Due nuovi video pubblicati dallo studio specializz ...

System Shock nuovo video gameplay e dietro le quinte dello sviluppo

Nightdive Studios ha pubblicato due nuovi video del remake di System Shock, il primo è un filmato di gameplay (registrato dalla versione Alpha del gioco) mentre il secondo è un dietro le quinte dello ...

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo dato un'occhiata a System Shock Remastered di Nightdive Studios, ma l'attesa è valsa la pena. Due nuovi video pubblicati dallo studio specializz ...Nightdive Studios ha pubblicato due nuovi video del remake di System Shock, il primo è un filmato di gameplay (registrato dalla versione Alpha del gioco) mentre il secondo è un dietro le quinte dello ...