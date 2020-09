Referendum: partiti verso le urne, tra maggioranza per sì e libertà voto/Adnkronos (2) (Di lunedì 7 settembre 2020) (Adnkronos) – Non meno fluida la situazione all’interno di Forza Italia. Silvio Berlusconi, dopo aver definito “demagogia” la riduzione del numero dei parlamentari senza una “riforma organica” della Costituzione, si è affettato a pronunciarsi per la libertà di voto, alle prese con profonde divisioni all’interno del Movimento azzurro. Accanto a chi si schiera per il Sì, come la capogruppo alla Camera, Mariastella Gelmini, ci sono le posizioni contrapposte altrettanto ferme di Andrea Cangini e Simone Baldelli, tra i promotori del Comitato per il No, e di Renato Brunetta e Osvaldo Napoli.Restando nel centrodestra, se Fratelli d’Italia, pur senza particolari clamori, ha subito annunciato di essere a favore della riforma, anche dal segretario della Lega, Matteo Salvini, oggi è ... Leggi su calcioweb.eu

Festa Nazionale di Rifondazione Comunista

Al Tuscany Hall, la festa nazionale di Rifondazione Comunista. Nel rispetto delle norme Covid-19, si terranno sei giorni di dibattiti, musica, socialità e informazione. Tra gli eventi il ritorno a Fir ...

