Postepay, spunta una nuova truffa: le linee guida per evitare sorprese (Di lunedì 7 settembre 2020) Una nuova truffa legata alle Postepay si sta facendo largo in queste settimane: i malintenzionati svuotano i conti dei poveri utenti. Come fare per evitare spiacevoli sorprese Le truffe del web sono ormai cosa all’ordine giorno e le Poste sono spesso l’utenza preferita dai malintenzionati. Nelle ultime settimane una nuova truffa, legata a tentativi di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

WebPoste : @stregatto____ ciao, per ricevere ulteriori informazioni e assistenza in merito a quanto descrivi ti invitiamo a fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Postepay spunta Postepay, spunta una nuova truffa: le linee guida per evitare sorprese Inews24