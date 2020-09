Bielorussia, secondo i media rapita oppositrice Kolesnikova (Di lunedì 7 settembre 2020) L'alleata della leader Tikhanovskaya, in esilio, sarebbe stata prelevata nei pressi del Museo d'Arte Nazionale mentre era sola. secondo il ministero dell'Interno sono 633 le persone arrestate nelle ... Leggi su tg.la7

LaStampa : Il presidente Lukashenko alza il tiro e schiera mezzi corazzati e agenti scelti per fermare le proteste. Blindate c… - MartaAllevato : Secondo il portale @tutby la principale esponente dell’opposizione bielorussa rimasta in patria, Maria Kolesnikova,… - Asiablog_it : ???#BIELORUSSIA ???? Quarto fine settimana di proteste anti-regime a #Minsk, Brest, Vitebsk, Grodno e in altre città:… - agenzia_nova : #Bielorussia Secondo i media locali si tratterebbe di rapimento #MariaKolesnikova - chicca517 : RT @LaStampa: Il presidente Lukashenko alza il tiro e schiera mezzi corazzati e agenti scelti per fermare le proteste. Blindate con filo sp… -