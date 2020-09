Tuttosport - Osimhen, altro show: può ripercorrere le orme dei grandi bomber azzurri (Di sabato 5 settembre 2020) Boom boom boom Osimhen, scrive quest'oggi Raffaele Auriemma su Tuttosport, celebrando la tripletta del bomber '98: "Esagerato? Per la difficoltà opposta dal Teramo (milita in C) probabilmente sì, ma non va sottaciuta la for ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Tuttosport - Osimhen, altro show: può ripercorrere le orme dei grandi bomber azzurri - news24_napoli : Tuttosport su Osimhen: "Ha dimostrato di poter ripetere le gesta di… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Osimhen ha sbalordito tutti, ha classe e potenza, i primi a restare a bocca aperta sono stati i suoi compa… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Osimhen Napoli, Osimhen continua a stupire: tripletta al Teramo Tuttosport Osimhen show, il Napoli sogna: tripletta e standing ovation

Tre reti del nigeriano e la firma di Lozano chiudono con un 4-0 sul Teramo il ritiro della formazione di Gattuso ...

Napoli, Osimhen continua a stupire: tripletta al Teramo

Poker del Napoli al Teramo nell'amichevole disputata a Castel di Sangro, sede del ritiro dei partenopei. La squadra di Gattuso si è imposta 4-0: in evidenza il nuovo acquisto Osimhen con una tripletta ...

Tre reti del nigeriano e la firma di Lozano chiudono con un 4-0 sul Teramo il ritiro della formazione di Gattuso ...Poker del Napoli al Teramo nell'amichevole disputata a Castel di Sangro, sede del ritiro dei partenopei. La squadra di Gattuso si è imposta 4-0: in evidenza il nuovo acquisto Osimhen con una tripletta ...