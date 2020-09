Malati oncologici, l’appello a Ferrante e all’Asl: “Ho fatto una promessa a mio padre” (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 7 minutiRiceviamo e pubblichiamo da Daniela Basile una lettera aperta inviata ai vertici dell’Azienda Ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento, nella persona del direttore Mario Ferrante, e dell’Asl. La missiva ripercorre le vicende che hanno visto protagonista il padre della Basile, scomparso da pochi giorni per un tumore. “Questo mio accorato appello è rivolto al dirigente del San Pio di Benevento dottor Ferrante e all’Asl di Benevento. Scoprire di essere Malati oncologici getta il paziente e la propria famiglia in un turbinio di emozioni difficili da descrivere, quando poi a questa situazione si aggiunge la parola stadio terminale si viene catapultati in un tunnel in cui nessuno è in grado di gestire la rabbia che assale, la paura che paralizza il ... Leggi su anteprima24

raffaellapaita : Fa indignare vedere i malati oncologici dell’ospedale San Martino di #Genova trasportati nei pullman per fare la te… - adrianobusolin : RT @metaanto: @Cambiacasacca @chiossimanuela2 Ogni anno muoiono migliaia di malati oncologici. ,in particolar modo quelli di leucemia, per… - TheHardCore125 : RT @metaanto: @Cambiacasacca @chiossimanuela2 Ogni anno muoiono migliaia di malati oncologici. ,in particolar modo quelli di leucemia, per… - ele9061 : RT @metaanto: @Cambiacasacca @chiossimanuela2 Ogni anno muoiono migliaia di malati oncologici. ,in particolar modo quelli di leucemia, per… - ilconteamar : RT @metaanto: @Cambiacasacca @chiossimanuela2 Ogni anno muoiono migliaia di malati oncologici. ,in particolar modo quelli di leucemia, per… -

Ultime Notizie dalla rete : Malati oncologici Malati oncologici, la lettera dei familiari di un paziente all'ospedale 'San Pio' e all'Asl NTR24 Coronavirus, la circolare del Ministero sui lavoratori fragili: l’età non è requisito sufficiente

Dopo giorni di attesa, è finalmente disponibile la circolare numero 13 del 4 settembre del Ministero della Salute sui cosiddetti lavoratori fragili al tempo dell'emergenza Coronavirus. Secondo il docu ...

Sassari Day hospital oncologico, consegnati i lavori

Il prossimo passo sarà l’apertura del cantiere al primo sottopiano del Santissima Annunziata. I lavori, attesi da pazienti e operatori, consentiranno una migliore accoglienza SASSARI 5 settembre 2020 ...

Dopo giorni di attesa, è finalmente disponibile la circolare numero 13 del 4 settembre del Ministero della Salute sui cosiddetti lavoratori fragili al tempo dell'emergenza Coronavirus. Secondo il docu ...Il prossimo passo sarà l’apertura del cantiere al primo sottopiano del Santissima Annunziata. I lavori, attesi da pazienti e operatori, consentiranno una migliore accoglienza SASSARI 5 settembre 2020 ...