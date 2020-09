Calciomercato Palermo, casting per il bomber: da Pettinari a Kanoutè passando per Gliozzi. Su Felici… (Di sabato 5 settembre 2020) Il Palermo in cerca di rinforzi per l’attacco.Sfumata l’operazione Corazza che in questi giorni ha firmato con l’Alessandria, l’amministratore delegato rosanero Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini hanno comunque proseguito, senza mai fermarsi, nella ricerca del nome che dovrebbe andare a rinforzare il reparto avanzato della squadra di mister Roberto Boscaglia. Tra tutti, il duo dirigenziale, aveva già messo gli occhi principalmente su Stefano Pettinari del Trapani, un giocatore che è corteggiato da alcuni club di Serie B, vedi Brescia e Spal retrocesse dalla massima serie oltre che dal Chievo. Il Palermo pondera la cifra da investire per innestare un tassello che per quanto importante andrà a completare “un reparto in cui ci sono già altre punte con la ... Leggi su mediagol

