Quando si possono usare le mascherine di stoffa a scuola (Di venerdì 4 settembre 2020) Le mascherine di stoffa non sono categoricamente vietate a scuola. Il commissario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha più volte spiegato che le mascherine chirurgiche verranno distribuite ogni giorno gratuitamente agli studenti. E sono raccomandate. Ma se non dovessero essere disponibili si potranno usare quelle riciclabili di stoffa. Con l’accorgimento però di lavarle e disinfettarle ogni giorno. Gli insegnanti e il personale scolastico però sono obbligati a indossare i dispositivi di protezione chirurgici. Il Messaggero riassume le linee guida del CTS: Il Comitato tecnico scientifico, che in questi giorni sta seguendo insieme ai vari Ministeri coinvolti, la complicata ripartenza della scuola, ormai ha fissato delle linee ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Quando possono Mascherina in classe, quando si deve usare e quale si può indossare. Gli ultimi aggiornamenti Orizzonte Scuola “Super Felix” spazza via le speranze di Murray

È durata il tempo di un sospiro la speranza che l’ultimo match in programma sull’Arthur Ashe giovedì sera fosse una bella partita. Solo chi non ama i panda e i cerbiatti non vorrebbe vedere Andy Murra ...

Allerta alimentare: richiamo per cioccolato fondente

Quando si parla di cibo la prudenza non è mai troppa. E a volte anche gli alimenti più insospettabili possono rivelarsi potenzialmente pericolosi. Ne è un esempio il cioccolato fondente a marchio Cona ...

