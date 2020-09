Messi resta al Barcellona: “Volevo andare via ma non avrei fatto mai causa al club. Bartomeu non ha mantenuto la parola” (Di venerdì 4 settembre 2020) La telenovela del calciomercato estivo è finita, almeno per ora: Leo Messi resta al Barcellona. Lo ha annunciato il calciatore argentino in un’ampia intervista al portale Goal, due giorni dopo l’incontro tra suo padre e suo fratello Rodrigo con il presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu. Il calciatore adempirà così al suo contratto fino a giugno del 2021. “Ma volevo andarmene – ha ripetuto il sei volte Pallone d’oro -. La gestione di Bartomeu al Barcellona è un disastro. Resto perché non mi è stato permesso di andar via e non voglio iniziare una battaglia legale con il club della mia vita, quindi resto al Barcellona”. Nel corso dell’intervista al portale Goal ... Leggi su ilfattoquotidiano

