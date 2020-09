DAYDREAMER, anticipazioni puntata venerdì 4 settembre 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di venerdì 4 settembre 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 4 settembre 2020Nel bel mezzo della campagna per la Compass Sport gestita da Ceyda, Sanem beve più del dovuto e, ubriaca, bacia all’improvviso Can. Ceycey si trova ad assistere alla scena. Poco dopo, Can scopre che Emre è rimasto coinvolto in un incidente stradale e lo raggiunge in ospedale, accompagnato da Sanem. Mentre fa visita al fratello, Can tra le altre cose incontra Aylin e le ordina di non farsi mai più vedere dalla sua famiglia. La cattivona della soap non sembra però disposta ad ascoltare il Divit e decide di vendicarsi prendendo accordi ... Leggi su tvsoap

