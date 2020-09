Venezia 2020, Cate Blanchett regina di stile: la mascherina è abbinata alla borsa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cate Blanchett, che sarà presidente di giuria di Venezia 2020, è arrivata nella città lagunare sfoggiando un look, con mascherina abbinata alla borsa, che è già trend. Cate Blanchett, sbarcata in laguna per Venezia 2020, ha già abbagliato tutti, non rinunciando all'eleganza neppure con la mascherina. Che è anzi diventata l'elemento chic del primo look sfoggiato. Il segreto? É in abbinamento con la borsa. Ci ricorda in continuazione perchè la chiamino "la divina", Cate Blanchett, splendida artista, scelta come presidente di giuria di questa particolare e ... Leggi su movieplayer

LuigiBrugnaro : L’8 settembre daremo inizio ai festeggiamenti per i 1600 anni di #Venezia con un concerto del @teatrolafenice in Pi… - nuova_venezia : Regionali in Veneto. «Votate i candidati Lega, non la lista Zaia» - La Nuova di Venezia Venezia - vogue_italia : In attesa che inizi il Festival, edizione 2020, una lista di 10 film da guardare subito, a partire da Suspiria di G… - luckyredfilm : RT @repubblica: Venezia 77, 'Molecole', la laguna in quarantena. Andrea Segre: 'Ripartiamo dal dialogo tra il cinema e la vita' [dalla nost… - luckyredfilm : RT @Corriere: “Molecole”, il docufilm che ha aperto la Mostra del cinema di Venezia @la_Biennale: recensito in anteprima -