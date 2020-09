La Marcuzzi sul triangolo con Stefano e Belen: "La gente crede a ciò che ascolta, non a ciò che vede" - (Di martedì 1 settembre 2020) Francesca Galici A due mesi di distanza dai rumors sulla presunta liaison con Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi dice la sua sul gossip che ha impazzato in estate A circa una settimana dall'edizione autunnale di Temptation Island, Alessia Marcuzzi ha deciso di parlare al settimanale Chi per la prima volta del presunto triangolo che questa estate l'ha vista protagonista insieme a Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Era inevitabile per lei tornare sull'argomento in vista della conduzione, per la seconda volta, del reality di Canale5 basato sui sentimenti e sui tradimenti che appassiona milioni di telespettatori in ogni sua edizione. Chi, però, si aspettava di leggere qualche dettaglio pruriginoso sulla questione, elementi inediti e choc, resterà deluso dalle ... Leggi su ilgiornale

Simo252525 : RT @GiusCandela: Alessia Marcuzzi rilascia la sua prima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni per lanciare il reality della corna e parlare del… - flamanc24 : RT @GiusCandela: Alessia Marcuzzi rilascia la sua prima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni per lanciare il reality della corna e parlare del… - Methamorphose30 : RT @GiusCandela: Alessia Marcuzzi rilascia la sua prima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni per lanciare il reality della corna e parlare del… - GiusCandela : Alessia Marcuzzi rilascia la sua prima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni per lanciare il reality della corna e parl… -