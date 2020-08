Non fa saltare la fila a paziente, infermiere pestato al pronto soccorso (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn infermiere in servizio all’ospedale di Caserta è stato aggredito nella notte da alcune persone all’interno del pronto soccorso, finendo in prognosi riservata al reparto di medicina d’urgenza. Lo denuncia la Cisl-Fp (Funzione pubblica), che ha proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti del pronto soccorso. L’infermiere, spiega la nota del sindacato a firma del segretario generale provinciale di Caserta Franco Della Rocca e il segretario provinciale con delega alla Sanità Nicola Cristiani, stato colpito con “calci e pugni per non aver concesso all’aggressore, che è stato denunciato, di passare davanti nella fila al momento della registrazione al triage ... Leggi su anteprima24

alby61 : @PoliticaPerJedi @focaccetta Dopo le regionali, si aprirà un mondo nuovo, ma non a causa del voto, che avrà consegu… - onlyth3bravee : dovreste essere felici del fatto che anche persone non appartenenti al fandom conoscano le loro canzoni, vuol dire… - Bohemian_322 : @Uovacotte Ora vedremo se sta dittatura ci farà pure saltare le elezioni regionali o meno.. perchè se non dovessero saltare.. - whoviansoul : @dorkstana di merda karen, il bello è che mi è successo ogni singola volta che non sapevo una specifica piccola cos… - do__ac : @uwutagawa pps in ogni caso puoi sempre fare un tentativo con l'anime, alla fine potresti non essere d'accordo con… -