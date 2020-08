Marconi: “Il pubblico a Palermo fa la differenza. Vi spiego dove preferisco giocare” (Di lunedì 31 agosto 2020) Ivan Marconi si presenta ai suoi nuovi tifosi.E' passata già una settimana dall'inizio del ritiro del Palermo presso la località di Petralia Sottana: i rosanero stanno continuando a lavorare con il tecnico Roberto Boscaglia per prepararsi all'inizio della prossima stagione, durante la quale l'obiettivo sarà quello di ottenere la promozione in Serie C.Marconi si presenta: “Ecco cosa serve per vincere in Serie C. Quando ha chiamato il Palermo…”Al termine della sessione mattutina d'allenamento, il nuovo difensore del Palermo, Ivan Marconi, si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi:"Ci stiamo allenando tanto a livello fisico e stiamo faticando abbastanza, conoscevo Boscaglia per fama. Un allenatore che ... Leggi su mediagol

