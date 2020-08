"Doccia e poi ghiaccio", azzurri piegati dallo sforzo: il preparatore li invita a rientrare (Di lunedì 31 agosto 2020) "Bravi, bravi!", urla Gattuso per ricompensare in qualche modo il gruppo dopo una seduta mattutina molto intensa, tra esercitazioni ad alta intensità e tantissima corsa, a secco, che ha messo a dura prova gli azzurri. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Doccia poi "Melania non voleva usare la stessa doccia di Michelle. Per questo alla Casa Bianca entrò dopo" L'HuffPost Appello degli scienziati: partite senza tifosi. Gli stadi non diventino come le discoteche

Roma, 31 agosto 2020 - Una doccia fredda. Chi si aspettava di vedere qualche spettatore sugli spalti già alla ripresa del campionato, prevista per il 19 settembre, resterà sicuramente deluso. Per ora ...

Il mare “dipinto” dietro la curva, Sardegna da mille e una spiaggia

Giornata a Campulongu, Villasimius. Bellissima la spiaggia. Mare pulito e azzurro verde. Alle 18.30 si decide di andare via perché il ristorante a Cagliari è prenotato alle 20.15. Doccia allo stabilim ...

