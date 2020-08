All'Anfiteatro Romano di Avella il concerto di Edoardo Bennato (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo il successo di Vincenzo Salemme nell'Anfiteatro Romano di Avella è atteso un grande della musica italiana, Eduardo Bennato. L'appuntamento è per il 9 settembre alle 20,30, nei prossimi giorni ... Leggi su avellinotoday

Interessi di società alimentari sul Mercato del Carmine

Il sindaco: «Abbiamo ricevuto alcune proposte e siamo disposti a valutarle. Il nostro intento è ricostituire un’area mercatale collegata all’Anfiteatro» LUCCA. Società del settore alimentare interessa ...

All’Anfiteatro di Arezzo il violino di Giovanni Andrea Zanon

