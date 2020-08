Massa Carrara, albero cade su una tenda: morta bambina di 3 anni (Di domenica 30 agosto 2020) Una bambina di soli 3 anni è morta a Massa Carrara dopo che un albero si è schiatanto sulla sua tenda: ferita anche una 14enne ricoverata in condizioni gravissime Tragedia a Massa Carra in un camping in località Portaccia a Marina di Massa Carrara. Una bambina di soli 3 anni è morta a causa di un albero che si è abbattuto sulla sua tenda, ferendo anche una 14enne. L’albero, schiantatosi sulla tenda a causa del maltempo, ha tragicamente provocato la morte della più piccola, mentre la bambina di 14 anni si trova al momento ... Leggi su bloglive

