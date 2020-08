Montemarano, 82enne del posto investito in via San Francesco (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontemarano (Av) – 82enne del posto investito in via San Francesco. L’automobilista si è subito fermato per soccorrere l’anziano che, trasportato dal 118 all’ospedale di Avellino, è stato ricoverato con prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

