Spagna, vendite al dettaglio ancora in calo a luglio (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – ancora in calo il commercio in Spagna a luglio. Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato un decremento del 3,9% su base annua dopo il -4,7% riportato a giugno. Anche la serie grezza (non destagionalizzata) registra un calo del 3,7% rispetto all’anno precedente. Su base mensile il dato ha registrato una variazione positiva dell’1,1% del mese precedente. Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Ancora in calo il commercio in Spagna a luglio. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato un decremento ...

Messi-Inter, l’effetto su sponsor e tv sarebbe un affare per tutta la serie A

La corsia preferenziale per Manchester sembra tracciata. Messi alla corte di Guardiola al City diventerebbe il pezzo più pregiato nella collezione dello sceicco Mansour. Eppure «l’effetto Leo» avrebbe ...

