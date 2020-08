Nuovo caccia Tempest, resi noti i primi dettagli (Di giovedì 27 agosto 2020) L'azienda aerospaziale inglese Bae Systems ha diffuso le prime immagini del modello in scala del futuro aereo da combattimento di sesta generazione, lo Fca Tempest. Il modello è uno di quelli realizzati a gennaio per sottoporre la forma provvisoria del velivolo alla prima serie di prove effettuate nella galleria del vento presso il sito industriale di Warton, nel Lancashire, definito la «fabbrica del futuro». Utilizzando le più recenti tecnologie della modellazione digitale, le forme concettuali dell'aeroplano sono state progettate e quindi collaudate virtualmente prima grazie alla fluidodinamica computazionale, e quindi fisicamente in modo da poter indagare al massimo livello il comportamento futuro del Tempest, validando determinate linee e scoprendo di dover invece lavorare ancora su altri dettagli. Di fatto ... Leggi su panorama

Se la confluenza del piano astrale nel basamento dell’edificio era in grado di indebolire le fragili barriere della nostra realtà, con la sfuggente e misteriosa figura di Helen Marshall che sembrava a ...

Alan Wake fa il proprio ritorno nella seconda espansione di Control, dando il via al Remedy Connected Universe: la recensione di Control: AWE.

Coinvolta nuovamente nel trip mentale rappresentato ... Struttura È dunque al dottor Hartman che dovremo dare la caccia nelle missioni principali di Control: AWE, che ci terrà impegnati per ...

