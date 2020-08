Incidente stradale sulla Litoranea: ferite gravemente 4 persone (Di giovedì 27 agosto 2020) Si è verificato questa mattina, davanti ai Cancelli di Ostia un Incidente stradale. Il sinistro è avvenuto precisamente sulla via Litoranea, in direzione Torvaianica. Sul posto per gli accertamenti sono presenti la Polizia Locale di Roma Capitale con il X Gruppo Mare ed i sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un Incidente autonomo che ha visto coinvolta una Volkswagen Polo con dentro 4 persone. Ad un certo punto, le cause sono ancora tutte da accertare, l’auto ha sbandato facendo un testa-coda. Le persone all’interno sono tutte in gravi condizioni: il conducente, un 34enne, è stato portato al Sant’Eugenio mentre le altre 3 persone al San Camillo. su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

