Emma Marrone annuncia: “Sono definitivamente guarita dalla malattia” (Di giovedì 27 agosto 2020) Una notizia che fa felici tutti i suoi fan: Emma Marrone ce l’ha fatta. La cantante è riuscita a sconfiggere il tumore contro cui combatteva da tempo, come ha rivelato in un’intervista al settimanale Grazia: “Quando ha squillato il telefono, era il mio medico. Ho pensato: “ci risiamo”. Ho pensato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che in base agli ultimi esami sono uscita definitivamente dalla malattia”. Il 20 settembre dell’anno scorso, come ricorderete, l’artista aveva annunciato di doversi fermare per un problema di salute. Ora il peggio sembra per fortuna essere totalmente alle spalle. Emma Marrone ha confessato di aver chiamato subito la madre per darle la bella notizia. Agli inizi di ... Leggi su tpi

