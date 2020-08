Coronavirus, Francia: +5.429 nuovi contagi in un giorno (Di giovedì 27 agosto 2020) Se in Italia c'è stato un nuovo aumento di nuovi casi di positività al Coronavirus, a fronte però di un numero record di tamponi, anche negli altri grandi Paesi europei la tendenza è la stessa, ossia i contagi sono in netta salita. A passarsela peggio di tutti è la Francia che, in un solo giorno, ha registrato +5.429 nuovi casi. Non si registravano numeri del genere da metà aprile. La Direzione generale della Sanità non ha comunicato il numero di morti e di ricoveri delle ultime 24 ore dicendo che è colpa di un "guasto informatico" che ha colpito il sistema di conteggio. Già qualche giorno fa la Francia si era avvicinata ai 5mila casi giornalieri, ma negli ultimi due giorni erano scesi a ... Leggi su blogo

