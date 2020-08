Calcagno (AIC): “la situazione non è allarmante, si ripartirà il 19 settembre” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Anche numericamente non stiamo parlando di situazioni allarmanti, e nemmeno di persone che hanno avuto comportamenti irresponsabili. Stiamo parlando di ragazzi che, come tanti di noi, dopo il lockdown e dopo un finale di campionato molto compresso, sono andati in vacanza e non mi sembra che per questo si possano ritenere irresponsabili”. Sono le dichiarazioni del vicepresidente dell’Aic, Umberto Calcagno, commentando a ‘Tutti convocati su Radio24 la situazione Coronavirus. “Va evidenziato invece che il protocollo ha funzionato molto bene durante la stagione, grazie al senso di responsabilità di tutti – ha aggiunto Calcagno -. Se il numero dei casi dovesse essere elevato, ma al momento la situazione mi pare sotto controllo, è chiaro che rivaluteremo la ... Leggi su calcioweb.eu

