Yespica e Antonella Mosetti: colpite dal Covid dopo la Sardegna (Di martedì 25 agosto 2020) Molti personaggi dello spettacolo al rientro dalle vacanze in Sardegna hanno scoperto di aver contratto il Covid-19. Tra queste anche Aida Yespica e Antonella Mosetti che hanno deciso di non nascondersi e annunciarlo via Instagram… Si allunga la lista dei personaggi della tv che, al rientro dalla Sardegna, sono risultate positive al Covid-19. Tra queste ci sono due ex popolari gieffine: Antonella Mosetti ed Aida Yespica. Colpa dellaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

