"Nulla di paragonabile alla prima ondata. Vaccinarsi presto contro influenza" (Di martedì 25 agosto 2020) “Rispetto alla prima grande ondata non c’è Nulla di paragonabile: c’è un modesto stillicidio di casi da ricovero, ma non situazioni gravi in persone fragili, come nei mesi passati”. L’infettivologo Massimo Galli, primario dell’Ospedale Sacco di Milano, in una intervista al Corriere della Sera invita a valutare nella giusta prospettiva i dati sull’aumento di nuovi casi di Covid 19. “I nuovi contagi - premette - riguardano soprattutto i giovani (ed è ovvio visto che i tamponi si fanno soprattutto a loro) che raramente vanno incontro a una malattia grave. Anzi, spesso sono asintomatici. Il problema è che diventano un serbatoio di infezione e possono spargere il virus alla vecchia ... Leggi su huffingtonpost

