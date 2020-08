Ritorno a Scuola, Galli: “Misurare La Febbre a Casa È Insufficiente, Va Fatto Anche a Scuola” (Di lunedì 24 agosto 2020) Durante un dibattito al programma tv Omnibus di La7, l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, il professore Massimo Galli, ha parlato del rientro in classe e della misurazione della temperatura. “Misurarla solo a Casa è una misura Insufficiente, non funziona. Se vogliamo che abbia un significato bisogna farlo a Scuola. Quanti termometri ci sono, quante tarature e indicazioni diverse, così si crea solo confusione”. E poi: “Altro che banchi singoli, va ripristinata una presenza sanitaria a Scuola”. Leggi su youreduaction

AzzolinaLucia : La mia intervista ad Oggi dove parlo delle misure per il ritorno in sicurezza a scuola. - Ettore_Rosato : Mancano un paio di settimane a settembre, tra poco le #scuole finalmente apriranno. Aule sicure, distanziamenti e m… - storialternanza : Quando inizia la scuola a settembre 2020? Tutte le regioni - gallintermedia : RT @fanpage: #Scuola, al via oggi i test per bidelli e prof, il 40% sono soggetti a rischio - GazzettaDellaSc : Ritorno in classe, chi è e cosa farà il referente Covid-19 in ogni scuola. Le info utili -