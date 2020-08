Leeds, ciclista fora vicino lo stadio: lo aiuta ‘El Loco’ Bielsa in versione meccanico! (Di lunedì 24 agosto 2020) I ciclisti sanno fin troppo bene che una normale passeggiata in bici può essere rovinata da un piccolo incidente di percorso, specie se ad essere coinvolte sono le gomme. Il rischio di tornare a casa a piedi, portando la bici a mano, è molto alto. A meno che non spunti un allenatore davvero particolare che non esita a vestire i panni del meccanico per aiutare qualcuno in difficoltà. È quanto accaduto ad un ciclista amatoriale che ha forato una gomma nei pressi dello stadio del Leeds ed è stato soccorso dal ‘Loco’ Bielsa, allenatore e idolo del piccolo club neopromosso che passeggiava tranquillamente nei dintorni. A raccontare la storia su Twitter è stata la sorella del ragazzo che ha scritto: “ieri mio fratello stava ... Leggi su sportfair

