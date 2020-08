Air Italy, verso la cassa integrazione da settembre: ma è scontro sulle condizioni (Di lunedì 24 agosto 2020) , Visited 42 times, 42 visits today, Notizie Simili: Dopo il lockdown la nuova manifestazione dei… Silenzio sulla nuova compagnia aerea sarda, Li Gioi:… Parte la cassa integrazione, ma ... Leggi su galluraoggi

CatalfoNunzia : In questa intervista a @lanuovasardegna ho parlato della misura del #DecretoAgosto a sostegno dei 1.500 dipendenti… - Mov5Stelle : Con l’approvazione del #DecretoAgosto si è sbloccata la situazione della cassa integrazione per i lavoratori di… - gpcirronis : E' molto duro il commento del consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi, vice presidente della Commissione Tras… - SardiniaPost : Air Italy, più vicino l'accordo per la cig. Sindacati: 'È un percorso a ostacoli' -#Sardegna - GiovannaLaura18 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - #AirItaly e la cassa integrazione di 10 mesi per i dipendenti: si tratta ancora -

Ultime Notizie dalla rete : Air Italy

“Abbiamo tutti alti e bassi, sorrisi e lacrime, ma non dobbiamo spaventarci: io so che alla fine passano i momenti bui”, dice la ballerina che torna con uno spettacolo dal vivo al festival Armonie d'a ...Puoi rispondere subito e iscriverti successivamente. If you have an account, sign in now to post with your account.