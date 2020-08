La trappola del rimpasto di Governo (Di domenica 23 agosto 2020) Qualche mente raffinata e perversa ha escogitato una trappola. Ma l’Avvocato del popolo ingenuo non è. Fiutato l’inganno, sta prendendo tempo. Come Bertoldo che non trovava mai l’albero dove farsi impiccare, anche lui accampa mille scuse per rinviare un rimpasto di Governo che in molti gli propongono ma da cui non uscirebbe vivo. Anzi, più Italia Viva, una parte del Pd e i Cinque stelle glielo sollecitano nel suo stesso interesse, più il premier si insospettisce e traccheggia. È giunto alla conclusione che cambierà la squadra ministeriale solo se vi sarà davvero costretto; altrimenti ne farà volentieri a meno. E per capire dove stia la polpetta avvelenata, proviamo a metterci nei panni di Giuseppe Conte.A rischio licenziamento risultano cinque ministre: tre ripudiate dai ... Leggi su huffingtonpost

AnnalisaChirico : In Puglia il presidente Michele Emiliano corteggia gli elettori con il bonus sposi di 1500 € per chi si sposerà en… - giulianofalco : RT @nelloscavo: Che @Musumeci_Staff cadesse nella trappola della 'Bestia' fascioleghista é quasi incredibile. Avesse fatto due telefonat… - azulette : RT @nelloscavo: Che @Musumeci_Staff cadesse nella trappola della 'Bestia' fascioleghista é quasi incredibile. Avesse fatto due telefonat… - raffiaba : RT @HuffPostItalia: La trappola del rimpasto di Governo - HuffPostItalia : La trappola del rimpasto di Governo -

Ultime Notizie dalla rete : trappola del Guru arrestato, trappola del sesso per le adepte LA NAZIONE La trappola del rimpasto di Governo

Qualche mente raffinata e perversa ha escogitato una trappola. Ma l’Avvocato del popolo ingenuo non è. Fiutato l’inganno, sta prendendo tempo. Come Bertoldo che non trovava mai l’albero dove farsi imp ...

Due liste per un solo candidato, a San Lorenzo del Vallo Rimoli "sfiderà" Motta In evidenza

SAN LORENZO DEL VALLO – L’opposizione abdica al proprio ruolo, rinuncia (o non riesce?) a fare una lista e consegna di fatto la gestione amministrativa del Comune nelle mani del sindaco uscente Vincen ...

Qualche mente raffinata e perversa ha escogitato una trappola. Ma l’Avvocato del popolo ingenuo non è. Fiutato l’inganno, sta prendendo tempo. Come Bertoldo che non trovava mai l’albero dove farsi imp ...SAN LORENZO DEL VALLO – L’opposizione abdica al proprio ruolo, rinuncia (o non riesce?) a fare una lista e consegna di fatto la gestione amministrativa del Comune nelle mani del sindaco uscente Vincen ...