Previsioni Meteo Toscana: domani temperature massime in lieve calo (Di sabato 22 agosto 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani poco nuvoloso, salvo addensamenti di nubi basse nella notte e nelle prime ore del mattino sulle pianure settentrionali. Nel corso del pomeriggio aumento della copertura di tipo alto con addensamenti sull’Appennino Tosco-Emiliano associati ad isolati rovesci. Venti: deboli o moderati da sud ovest. Mari: da poco mossi a mossi. temperature: in lieve calo le massime sulle province settentrionali. Lunedì 24 Agosto in mattinata nuvoloso sulle province centro settentrionali con locali piogge in ... Leggi su meteoweb.eu

