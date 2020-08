Migranti: ora anche i sindaci del PD bloccano gli sbarchi (Di sabato 22 agosto 2020) Il sindaco di Trapani ha negato lo sbarco di 250 Migranti a bordo di una nave quarantena. A Lampedusa 1150 Migranti sono stipati in una struttura senza nessun distanziamento. E i Migranti continuano a morire in mare. Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida – in quota PD – ha stabilito il divieto di sbarco per … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Agenzia_Ansa : #Migranti: 7 sbarchi nella notte a #Lampedusa, ora sono 1400 #ANSA - LegaSalvini : L'IRA DELLA POLIZIA: 'I MIGRANTI CI TIRANO I SASSI E NOI DOBBIAMO TACERE' - FidanzaCarlo : Non bastavano i numerosi #sbarchi di #clandestini avvenuti nelle scorse ore, adesso prende il mare la #SeaWatch4 un… - F_Lupi : RT @AzzurraBarbuto: Gli assembramenti sono vietati in discoteca e in piazza quando manifesta l'opposizione, ma non nell'hotspot di Lampedus… - soteros1 : RT @gabrillasarti2: Ora il patto di Tunisi ?? 66 millioni da Di Maio e Lamorgese ! -