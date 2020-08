Panasonic S5: uscita fissata il 2 settembre (Di giovedì 20 agosto 2020) La nuova mirrorless L-Mount arriverà il 2 settembre a quanto pare, la conferma arriva da un teaser pubblicato sui social da Panasonic Lumix. Panasonic S5 potrebbe avere delle specifiche davvero interessanti e distaccarsi dalle altre cinquine che sono essenzialmente delle entry level Il numero 5 sembra essere stato scelto dai produttori di fotocamere come identificatore delle mirrorless entry level, ad esempio abbiamo Nikon Z 5 oppure la vociferata Sony A5. Ma da diversi giorni ormai abbiamo a che fare con un prodotto davvero particolare: si tratta di Panasonic S5. Inizialmente si pensava ad una nuova mirrorless Full Frame entry level, tuttavia quello che è emerso dalla prime specifiche non è per nulla qualcosa di fascia bassa. Quale sarà la strategia di Panasonic? Vediamo ... Leggi su tuttotek

