Milano, tangenti nell’appalto per la caserma dei carabinieri: 8 indagati per corruzione (Di mercoledì 19 agosto 2020) MILANO – Incredibile ma vero. Due tangenti da 50.000 in contanti (la prima) e da 6.000 euro in lavori di ristrutturazione di un paio di appartamenti (la seconda) per indirizzare a una ditta romana l’appalto della ristrutturazione della caserma dei carabinieri “Montebello” di Milano. Leggi su dire

(Adnkronos) - Le indagini "ricostruendo le gravi relazioni collusive fra alcuni pubblici funzionari del provveditorato alle opere pubbliche di Milano e la dirigenza della ditta appaltatrice che hanno ...

