‘Mio figlio, Dj in Sardegna e all’Argentario, chiede il tampone, ma nessuno glielo fa’: la denuncia di Paola Perego (Di martedì 18 agosto 2020) ‘Il figlio di mia moglie è uno dei 2 Dj delle serate in Sardegna ed Argentario, gli comunicano che alcuni dei partecipanti, gli organizzatori e l’altro Dj risultano positivi al Covid, applica protocollo e chiama il medico di base che ti prescrive tampone, chiama lo Spallanzani per dare dati e chiede che gli venga fatto un tampone. Riposta: la chiamiamo noi e non si sente più nessuno’. A lasciarsi andare ad un lungo sfogo su Facebook è Lucio Presta, marito della conduttrice Paola Perego, la stessa che ha poi condiviso il post sul proprio profilo ufficiale. Ed è proprio il figlio della Perego a richiedere un tampone. E’ un Dj ed ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta

HuffPostItalia : 'Mio figlio dj in Sardegna e all'Argentario: non riesce a fare il tampone da 4 giorni' - giornalettismo : La bufala sulla ripresa della #scuola viene condivisa addirittura da alcuni insegnanti - fanpage : È caos, in questi minuti, sui gruppi Whatsapp - monicaognitanto : RT @giornalettismo: La bufala sulla ripresa della #scuola viene condivisa addirittura da alcuni insegnanti - renyrome : Quando mio figlio era piccolo altre sensibilità! il giro in calessino era fatto con un altro bambino, i genitori re… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Mio figlio Coronavirus, il figlio dell’imprenditore: “Mio padre ha sbagliato ma non è un incosciente” La Repubblica